Piéton percuté par un train : importants retards en gare de Rennes

Rennes, France

Un accident s'est produit entre un train et un piéton ce jeudi 28 mars vers 13h30 boulevard Marbeuf à Rennes."La circulation est interrompue dans ce secteur pour permettre l’intervention des pompiers et de la police sur place," indique la SNCF. Plusieurs trains, TGV et TER affichaient entre 20 minutes et deux heures de retard en gare de Rennes en début d'après-midi.

Une personne a en effet été heurtée par un train à Rennes. Depuis 13h30, la circulation est interrompue dans ce secteur pour permettre l’intervention des pompiers et de la police sur place. — SNCF (@SNCF) March 28, 2019

Plus d'informations à venir