Chignat, Vertaizon, France

Que s'est-il vraiment passé ce vendredi 19 janvier, vers 18h15, au lieu-dit Chignat à Vertaizon (Puy-de-Dôme) ? Les gendarmes lancent ce dimanche soir un appel à témoins afin de comprendre ce qu'il s'est passé avant, pendant ou après cet accident sur la route départementale 2089. Un homme de 52 ans a été renversé par une conductrice.

Les gendarmes sont à la recherche de circonstances particulières expliquant les faits. Si vous avez vu quelque chose, il faut contacter la gendarmerie de Billom au 04.73.68.40.14.

La conductrice donne sa version des faits

La conductrice a livré sa version des faits durant sa garde-à-vue ce week-end. Elle a été relâchée ce dimanche.

Elle reconnaît avoir renversé le piéton. Pour elle, tout a commencé lorsque l'homme a cherché à la doubler avec sa voiture. Il se rapproche très près et va jusqu'à la toucher avec le pare-choc de sa voiture. Toujours selon elle, il réussit à la doubler et va l'attendre un peu plus loin. Prise de panique, elle accélère pour s'enfuir et le renverse à ce moment.

Les enquêteurs souhaitent, avant de se prononcer, effectuer des analyses sur les pare-chocs des véhicules pour vérifier les dires de la conductrice.

La victime toujours dans le coma

L'homme, âgé de 52 ans, est toujours dans un état grave après avoir subi ce choc. Il se trouve dans le coma, au CHU de Clermont-Ferrand.