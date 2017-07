Piéton renversé à Limoges : la police lance un appel à témoins

Une femme a été renversé par une voiture mercredi 26 juillet, rue de Nazareth à Limoges. Le conducteur du véhicule est en fuite.

Un piéton a été renversé mercredi 26 juillet, à Limoges. La victime, percutée rue de Nazareth, a été percutée par un véhicule de couleur verte. La voiture "d'un petit gabarit" ne s'est pas arrêtée et s'est enfuie en direction de la rue Pierre et Marie Curie à Limoges. Le piéton renversé, une dame âgée de 47 ans qui distribuait des prospectus, a été blessé au visage et au poignet. Transporté au CHU de Limoges, son pronostic vital n'est pas engagé. Toutes les personnes qui ont été témoins de l'accident ou qui ont des informations à ce sujet, sont invitées à contacter la brigade accident du commissariat de Limoges au 05 55 14 31 37 ou au 05 55 14 31 38.