Piéton renversé par une voiture à Billère : une jeune femme est jugée pour meurtre aux assises

Une affaire de meurtre à Billère est jugée à partir de ce mercredi devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, à Pau. Alessandra, une femme de 24 ans originaire de Lons, est accusée de meurtre. Le 10 janvier 2021, après une soirée, elle a écrasé un homme de 41 ans avec sa voiture, à Billère, près de la coulée verte, avenue du Tonkin. Il était entre la route et le trottoir. Tous les deux se connaissaient. La cour d'assises de Pau va devoir juger une jeune femme qui à l'époque avait 21 ans et qui explique ne pas avoir voulu tuer cet homme. Le procès est prévu du 7 juin au 12 juin.

ⓘ Publicité

Les différentes versions de l'accusée

Une fois, Alessandra dit aux enquêteurs qu'elle découvre le corps de Guillaume comme s'il avait été renversé par quelqu'un. Une autre fois, que Guillaume et elle se sont disputés. Il lui fait des avances, elle lui donne un coup de poing. Tout s'envenime, il est face à la voiture, elle à l'intérieur. Il la provoque, elle panique, accélère et perd le contrôle de sa voiture. Enfin un troisième scénario, le dernier : elle concède qu'elle n'a pas du tout perdu le contrôle de la voiture. Elle a bien accéléré mais elle n'a jamais jamais voulu son décès.

Finalement ceux qui racontent de la même manière la scène dans cette affaire, ce sont les témoins présents ce soir-là à Billère. Ils parlent d'une dispute qui a dégénéré jusqu'à ce moment où Guillaume, ivre, est devant la voiture d'Alessandra et lui aurait dit : "Vas-y, écrase-moi, j'irai rejoindre mon fils". Alessandra accélère, Guillaume se retrouve sous les roues. La sœur de l'accusée dit avoir "entendu le bassin craquer".

La colère de la famille de la victime

Me Christophe Arcaute défend quatre proches de la victime. L'avocat explique que cette famille a de la colère et espère en savoir plus après ce procès : "Une réponse à l'incompréhension d'un geste [...]. On a affaire à une personne qui, face à une frustration intense, n'a pas été capable de gérer sa colère et finalement a écrasé tout simplement Guillaume comme si c'était un chien. Un acte hyper violent. [...]"

Me Christophe Arcaute, avocat de parties civiles dans ce dossier © Radio France - Marion Aquilina

loading

Sauf qu'elle n'a pas voulu tuer cet homme explique l'avocat de l'accusée. Me Julien Marco défend la jeune femme qui a voulu faire du mal mais pas tuer selon lui : "Tuer quelqu'un, c'est tout mettre en œuvre pour aboutir à son décès. Nous parlons d'un homme menaçant, devant son capot, qui lui inspirait une certaine crainte. On considère qu'en appuyant sur l'accélérateur, elle a anticipé et envisagé de lui passer sur le corps. Ce n'est pas quelque chose qu'elle avait conceptualisé ou imaginé. Peut-être pensait-elle lui faire peur, lui faire mal [...] mais elle n'a jamais voulu l'issue tragique qui en a résulté."

loading