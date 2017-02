Piéton renversé à Pau : l'enquête s'annonce difficile

La police fait de cette enquête une priorité, mais elle n'a pas encore de pistes pour retrouver cet automobiliste qui a tué un piéton ce samedi, rue Cadier à Pau dans le quartier Saragosse.

L'enquête s'annonce difficile dans l'affaire du piéton renversé ce samedi dans le quartier Saragosse à Pau, rue du Pasteur Cadier. Un homme du quartier, âgé de 73 ans a été renversé par une voiture. Il n'a pas survécu à ses blessures. Le conducteur a pris la fuite, et la police et la justice font de cette enquête une priorité. Un morceau de phare a été retrouvé sur place. Mais cette pièce ne permet pas de remonter jusqu'au propriétaire de cette voiture.

Un scénic gris de "monsieur tous le monde"

Il n'y a pas de traçabibilité des pièces autos. On peut déterminer le modèle. C'est d'ailleurs déjà fait. C'est un "scénic", ce qui correspond de toute manière aux témoignages, notamment celui du chauffeur de bus qui a croisé le "scénic" gris rue Honoré Baradat, avant qu'il tourne à droite rue Cadier à vive allure et en grillant le feu. Mais ces témoignages n'en disent pas assez sur le conducteur. Des gens se sont manifestés après l'appel à témoins mais cela n'a rien donné. Alors il y a quand même un miracle possible : que le conducteur ait laissé une trace ADN ou une empreinte sur ce bout de phare, et qu'il soit fiché. C'est à dire qu'il ait un antécédent judiciaire.

Encore plus de témoins

Les enquêteurs sont sûrs qu'il ne peut pas ne pas s’être rendu compte qu'il a heurté ce piéton. Il est donc en fuite et cet appel à témoins va connaitre une diffusion plus large géographiquement. Les investigations qui, bien sûr, se porte aussi sur les garages, les carrosseries, et les casses.

