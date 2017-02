Piéton renversé à Pau : un suspect interpellé

Selon la police, l'automobiliste qui a pris la fuite après avoir tué un piéton à Pau samedi a été arrêté ce lundi soir chez lui. Il s'agit d'un Palois qui nie les faits pour le moment.

Un suspect a été interpellé dans l'enquête du piéton renversé samedi dans le quartier Saragosse à Pau, rue du Pasteur Cadier. Un homme de 73 ans a été mortellement fauché par une voiture, le conducteur avait pris la fuite.

Sa voiture porte les traces de l'accident

Un homme a été interpellé chez lui hier en début de soirée, il avait été identifié dans la journée. Sa voiture, une Scenic grise est également entre les mains de la police. Le véhicule est au commissariat, il est en cours d'expertise mais on nous dit qu'il porte les traces de l'accident. On ignore encore comment la police a pu le retrouver aussi rapidement parce que la tâche s'annonçait compliquée. Les témoignages ne semblaient pas fournir de signalement du conducteur, pas de numéro de plaque relevé. Le modèle de voiture est on ne peut plus passe partout . Ce matin les policiers sont absolument persuadés d'avoir arrêté le bon. Ils restent malgré tout encore preneurs de témoignages pour étayer leurs investigations.

