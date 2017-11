Piéton tué à Agincourt : un homme interpellé

Un automobiliste de 20 ans a été placé en garde à vue ce mardi matin. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir renversé un piéton le long de la départementale 913 à Agincourt avant de prendre la fuite.

Un homme de 20 ans a été placé en garde à vue ce mardi matin à Nancy. Il est soupçonné d'avoir renversé, il y a deux semaines, un père de famille le long de la départementale 913 à Agincourt, avant de prendre la fuite. C'est un garagiste mosellan qui a contacté les enquêteurs. On venait de lui laisser une voiture abîmée, le propriétaire expliquant que son fils avait heurté un chevreuil. Une théorie rapidement invalidée par les enquêteurs. Ils ont d'abord constaté que les débris de phares correspondaient à ceux trouvés à quelques mètres du corps, avant de découvrir, grâce à un produit spécial, des traces de sang sur l'avant-droit du véhicule. Enfin, l'ADN de la victime a été identifié sur le pare-brise. A l'intérieur de la voiture se trouvait un morceau de carrosserie sans doute ramassé juste après la collision.

L'hypothèse du délit de fuite semble donc se confirmer : l'homme, dont les parents résident à Agincourt, aurait renversé la victime le long de la départementale 913. Il sera présenté ce jeudi à un juge d'instruction et devra répondre d'homicide involontaire et de non assistance à personne en danger.