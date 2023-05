Piéton tué à Lyon : le policier de Saint-Chamond mis en examen

A l'issue d'une garde à vue prolongée, il se retrouve donc derrière les barreaux. Après avoir mortellement renversé un piéton dans la nuit de jeudi à vendredi à Lyon, un policier stagiaire du commissariat de Saint-Chamond a été mis en examen ce dimanche et placé en détention provisoire. Agé de 22 ans, ce policier est poursuivi pour homicide involontaire avec, précise le Parquet de Lyon, deux circonstances aggravantes : un délit de fuite et une violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence.

Le drame s'est déroulé vers 1h30, dans la nuit de jeudi à vendredi. Un homme de 24 ans traversait un passage piéton sur les quais du Rhône (quai Claude-Bernard) lorsqu'il a été mortellement renversé par un automobiliste. Le conducteur avait ensuite pris la fuite, laissant ses passagers sur place. Ce policier stagiaire ligérien, pas en service au moment des faits, avait fini par se rendre quelques heures plus tard dans un commissariat lyonnais.