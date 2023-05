Piéton tué à Saint-Lunaire: deux de ses amis poursuivis pour homicide involontaire

Le samedi 29 avril dernier, un jeune homme de 19 ans mourait à la sortie de la discothèque La Chaumière au bout de la pointe du Décollée à Saint-Lunaire dans le nord Ille-et-Vilaine.

La victime a été percutée par un automobiliste en fuite

Ce jour-là les gendarmes sont appelés vers 6h15 du matin car un jeune homme de 19 ans a été percuté par une voiture sur un parking. A l'arrivée des forces de l'ordre, la victime décède sur place. Ses deux amis de 18 et 20 ans sont là. Le premier est sous le choc et doit être conduit à l'hôpital. Le second explique aux gendarmes qu'il a tout vu et que son ami a été percuté par un automobiliste qui a pris la fuite. Une enquête est alors ouverte pour retrouver ce conducteur.

Des déclarations divergentes

Alors que les gendarmes enquêtent, l'ami qui avait été hospitalisé est entendu et il fait des déclarations totalement différentes de l'autre témoin. Finalement tous les deux reconnaissent être directement lié à la mort de leur ami. C'est en fait le plus jeune des deux, non titulaire du permis de conduire, qui, après une soirée, a pris le volant sur le parking et a percuté mortellement sans le vouloir la victime. Le propriétaire du véhicule avait ensuite repris le volant pour faire reculer la voiture.

Poursuivis pour homicide involontaire aggravé

Après ses révélations, les deux hommes sont poursuivis pour homicide involontaire aggravé par la consommation de stupéfiants pour l'un et de stupéfiants, d'alcool et sans permis pour l'autre. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact l'un avec l'autre, de se rendre à St lunaire et de conduire.