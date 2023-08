Piétons fauchés à Charmes : le conducteur du véhicule mis en examen et placé en détention

Le véhicule a fauché deux groupes de personnes dimanche matin , tué un jeune homme et fait plusieurs blessés, qui sortaient du complexe Discopolis de Charmes. Ce mardi 19 août 2023, le conducteur de cet utilitaire est mis en examen pour "assassinat" et "tentative d'assassinat", confirme son avocat Me Collot. Il est également placé en détention.

"Il n'a jamais contesté avoir été le conducteur du véhicule. Il a indiqué à plusieurs reprises ne jamais avoir voulu tuer quiconque. Il n'arrive pas à expliquer précisément les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu. Il est dévasté par ce qui s'est passé et par les conséquences actuelles pour les victimes", explique l'avocat.

"Il manque un nombre très important d'éléments"

Pour le procureur de la république d'Epinal ce lundi, le conducteur a "délibérément foncé", sur les deux groupes de personnes, Me Collot répond : "J'envie le parquet d'avoir autant de certitudes dans ce dossier, je ne vois pas comment c'est possible. Il manque un nombre très important d'éléments probatoire et assez objectif, comme la vidéosurveillance que personne n'a vu pour l'instant, et qui ne sont pas encore au dossier. Je suis donc très prudent."

L'une des victimes, âgée de 17 ans, n'a pas survécu à ses blessures , une autre a été héliportée en urgence absolue à Nancy, son pronostic vital était toujours engagé ce lundi soir. Quatre autres victimes ont été transportées à Épinal en urgence relative, blessées aux bras et aux jambes.