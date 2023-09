Piétons fauchés à Charmes : les obsèques de Loïc prévues ce lundi 4 septembre

Les obsèques de Loïc, à peine 18 ans, fauché le week-end dernier par une voiture à Charmes, dans les Vosges, en sortie de boite de nuit, se tiendront ce lundi 4 septembre à l'église Saint Rémi de Sorcy-Saint-Martin dans la Meuse. La cérémonie débutera à 9 heures précise la mairie dans son communiqué, publiée sur son compte Facebook.

ⓘ Publicité

Le jeune homme de 17 ans au moment des faits venait de passer la nuit au "Discopolis", avec plusieurs amis. Alors qu'ils longent la route, trois hommes à bord d'un utilitaire leur foncent dessus. Loïc meurt sur le coup, cinq autres personnes sont blessées, dont l'une d'elle grièvement.

À lire aussi Piétons fauchés à Charmes : il y a eu plusieurs altercations dans la discothèque avant le drame

Le conducteur et ses deux passagers sont rapidement interpellés par la gendarmerie. Agés de 21, 22 et 25 ans, ils sont tous trois placés en détention provisoire et mis en examen pour "assassinat et tentative d'assassinat". Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité.

Selon les premiers éléments de l'enquête, une altercation a bien eu lieu dans l'enceinte de la boite de nuit, entre la victime et les trois hommes. Des menaces verbales ont visé Loïc, mais on n'en connait pas encore le motif précis. Auditionné, le conducteur a choisi de garder le silence. Les deux passagers ont, eux, confirmé l'état d'énervement de leur ami.