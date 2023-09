Piétons renversés, carambolage, des accidents graves en série à Clermont-Ferrand et son agglomération

C'est un mercredi noir sur les routes de Clermont-Ferrand et de son agglomération. Ce matin vers 7h45 deux voitures se sont violemment heurtées au croisement de l'avenue des Paulines et du boulevard Lafayette. Deux femmes âgées de 35 et 46 ans sont grièvement blessées. Un homme de 42 ans est également touché plus légèrement. Ils ont été transportés vers le CHU Gabriel-Montpied et le Pôle Santé République.

ⓘ Publicité

Un piéton entre la vie et la mort

Quelques minutes plus tard ils ont été rejoints par un piéton d'une quarantaine d'années renversé par une voiture rue Abbé-Prevost et grièvement blessé.

Un autre piéton âgé de 83 ans a lui aussi été renversé vers 9h30 avenue Virlogeux à Riom (Puy-de-Dôme). Grièvement blessé, son pronostic vital est engagé selon le SDIS du Puy-de-Dôme.

Les pompiers ont également été mobilisés par un carambolage sur l'A710 vers 8h15. Cinq voitures sont entrées en collision occasionnant trois blessés légers.