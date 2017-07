Pilat : un incendie menace vingt hectares de forêt à Saint-Appolinard

Environ six hectares de prés ont brûlé samedi à la mi-journée dans le Pilat à Saint-Appolinard (Loire), et le feu menaçait vingt hectares de forêt. Plus de 70 pompiers ont été mobilisés.

Un incendie qui s'est déclaré dans un champ samedi en fin de matinée à Saint-Appolinard, dans le Pilat, menaçait vingt hectares de forêt, ont indiqué les pompiers de la Loire.

Deuxième incendie en quelques jours dans le secteur

Le feu a détruit six hectares de terrain agricole, "des pâtures où il y avait par endroit des bottes de foin", a précisé le propriétaire des lieux, qui a indiqué avoir "sauvé ses moutons" des flammes. Selon lui, un départ de feu a déjà eu lieu dans la commune quelques jours plus tôt, d'origine criminelle d'après lui.

Les pompiers de la Loire tentaient samedi en début d'après-midi d'éviter la propagation de l'incendie à vingt hectares de forêt. 74 hommes étaient présents sur les lieux.