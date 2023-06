Pillage, incendies, police et pompiers pris pour cible à Laval : le maire condamne des "violences inouïes"

Nuit de violences urbaines à Laval. De nombreux incidents ont éclaté, ce jeudi 29 juin, dans plusieurs quartiers de la ville, Saint-Nicolas et Les Fourches. Du mobilier urbain, des bâtiments publics et privés, des commerces ont été pillés et incendiés, c'est le cas par exemple d'un restaurant Mc Donald's.

"Je condamne fermement ces actes de violences qui n'ont pas leur place dans les quartiers de Laval "

Selon Florian Bercault, le maire de Laval, qui s'est rendu sur place, des policiers, des pompiers et des gendarmes ont été pris pour cible lors de leurs interventions, "il est inacceptable de s'attaquer aux forces de l'ordre sur le terrain" écrit-il dans un communiqué.

"La ville de Laval est pleinement mobilisée afin que tout soit mis en œuvre pour retrouver le calme"

La municipalité précise que l'école Charles Perrault des Fourches est fermée ce jeudi matin. Des cellules d'écoute psychologique seront prochainement mises en place dans les quartiers concernés par ces violences. Le maire de Laval demande à la Préfecture de la Mayenne de renforcer le dispositif de sécurité pour les jours à venir.