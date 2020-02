Pilleurs du lac d'Aiguebelette : pourquoi est-ce illégal ?

Ils ont mis sur pied leur propre musée à domicile en pillant depuis des années le lac d'Aiguebelette en Savoie et ses environs. En prélevant sans autorisation des milliers de pièces archéologiques à l'aide de détecteurs de métaux, ce père et son fils ont commis plusieurs délits souvent ignorés.

Que risquent les pilleurs du lac d'Aiguebelette ? D'après le code pénal, jusqu'à sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amendes pour dégradation de patrimoine archéologique. Ce père et son fils interpellés lundi prés du lac savoyard se décrivent pourtant comment de simples collectionneurs passionnés.

Pendant plusieurs années, ils ont accumulé des milliers de pièces archéologiques dénichées grâce à des détecteurs de métaux dans le lac et ses environs, certaines de grande valeur datant de l'antiquité, de l'âge de bronze ou du néolithique. Ce trésor que le père entreposait chez lui est désormais sous scellés, dans l'attente des suites judiciaires.

à lire aussi Lac d'Aiguebelette : des trésors archéologiques pillés depuis des années par un père et son fils

Pourquoi est-ce illégal ?

Pourquoi est-ce illégal ? France Bleu Pays de Savoie a posé la question à Marie-Pierre Feuillet, experte en conservation du patrimoine au service régional de l'archéologie de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui a participé à l'enquête.

Marie-Pierre Feuillet, pourquoi cette saisie est-elle importante ?

C'est le volume et le nombre d'objets récoltés qui la rend impressionnante, avec notamment près d'un millier de pièces de monnaie. C'est l'ampleur du pillage qui est étonnant. On sait que la pratique existe, mais voir cela physiquement est particulier. Des objets de toutes natures et de tous métaux. C'est typique de l'activité du "détectoriste", qui ramasse tout ce qui est métallique et stocke en vrac en attendant de trier un jour.

Peut-on l'estimer ?

C'est difficile pour l'instant car il faudrait le faire monnaie par monnaie. Vu le nombre et le délai avant la mise sous scellés, il a fallu les classer rapidement par périodes et catégories d'objets. On est face à un bric-à-brac qui contient aussi bien des objets en fer du début du 20e siècle que de la fin de la préhistoire.

Pourquoi l'activité de ce père et son fils est illégale ?

Pour deux raisons. La première, c'est le droit de propriété. Le propriétaire du terrain est propriétaire des objets qui s'y trouvent. Deuxième raison, ces objets sont des éléments qui permettent de reconstituer les sociétés anciennes, leurs fonctionnements, leurs modes de vie. C'est le patrimoine national, et c'est pour cela que depuis 1941 les fouilles archéologiques doivent être autorisées par l'Etat. Cela permet de garantir que toutes les informations conservées par les traces matérielles dans le sous-sol sont exploitées correctement.

Maintenant c'est impossible ?

Si on enregistre pas toutes les informations de l'objet dans son contexte archéologique, on perd 95% de ce qu'il peut apporter. Le problème de ces pillages, c'est que des trous sont faits dans des couches archéologiques pour récupérer l'objet. Le jour où on voudra étudier le site, il sera donc privé d'une partie de son potentiel informatif. Ce sont des fouilles clandestines qui nous privent d'éléments du puzzle. Par exemple, imaginez un espace cultuel qui se caractérise par une abondance de monnaies offertes par les croyants, si vous enlevez toutes les monnaies, vous serez incapables de l'identifier comme un site cultuel. C'est vraiment une mutilation du site archéologique, et elle est irréversible.

Enquête préliminaire pour quatre délits

Interpellés et placés en garde à vue lundi, les deux hommes ont été libérés dans l'attente des suites judiciaires. Le parquet de Chambéry attend le rapport d'expertise de la DRAC.

Le père et le fils sont pour l'heure visés par une enquête préliminaire pour "destruction ou modification sans autorisation d'un territoire classé", "dégradation d'un patrimoine archéologique", "vol d'objets classés et "utilisation sans autorisation de détecteurs de métaux".