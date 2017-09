Pilules contraceptives controversées : la justice classe la plainte de la Bordelaise Marion Larat

La Bordelaise Marion Larat avait été la première à déposer plainte en 2012 après avoir été victime d'un AVC. 130 plaintes avaient suivi. L'enquête ouverte par le parquet de Paris sur certaines pilules contraceptives accusées de favoriser de graves pathologies veineuses et artérielles, a été classée.

Le parquet de Paris a classé l'enquête ouverte fin 2012 sur certaines pilules contraceptives accusées de favoriser de graves pathologies veineuses et artérielles mais trois femmes vont déposer de nouvelles plaintes pour poursuivre leur combat judiciaire..

Pas d'infraction caractérisée

Au terme de "nombreuses investigations" menées durant quatre ans et demi, l'enquête n'a pas permis de "caractériser" une infraction pénale, a conclu le parquet dans sa décision datée du 16 juin. L'affaire était née fin 2012 de la plainte d'une jeune femme, Marion Larat, devenue lourdement handicapée après un AVC qu'elle impute à la prise de la pilule de 3e génération Meliane, produite par le groupe allemand Bayer. Son combat, médiatisé à l'époque, avait abouti au dépôt de 130 autres plaintes toutes centralisées au pôle de santé publique dans le cadre d'une enquête préliminaire notamment pour "atteinte involontaire à l'intégrité de la personne". Elles visaient 29 marques de pilules de 3e et 4e générations, huit laboratoires et l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).

Trois nouvelles plaintes en vue pour obtenir la désignation d'un juge d'instruction

Pour le parquet, "l'enquête ne permet pas d'établir avec certitude l'existence d'un lien de causalité entre la prise du contraceptif et les pathologies présentées par les plaignantes". Une conclusion qui a provoqué déception et incompréhension chez les plaignantes défendues par l'avocat Jean-Christophe Coubris. "Je trouve les arguments fragiles et assez faibles", a commenté l'avocat qui avait porté 84 plaintes devant la justice. Il ne compte pas en rester là: trois de ses clientes les plus représentatives déposeront une plainte avec constitution de partie civile visant des laboratoires et l'ANSM. Cette procédure vise à obtenir de manière quasi automatique la désignation d'un juge d'instruction pour poursuivre l'enquête.

Les parts de marché de certaines pilules en baisse depuis 2012

La plainte de Marion Larat, la première en France à l'époque contre une pilule contraceptive, avait conduit l'agence du médicament à renouveler ses recommandations sur ces pilules qui ne doivent être prescrites qu'en 2e recours. En cause: des risques plus importants de voir développer des embolies pulmonaires, des accidents vasculaires cérébraux et des thromboses veineuses (phlébites). Depuis 2012, les parts de marchés des pilules contraceptives de première et deuxième génération par rapport aux dispositifs de troisième et quatrième générations sont en constante augmentation, selon un communiqué de l'ANSM publié en mars.