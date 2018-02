Deux ans après la fermeture de la pinède des singes à Labenne, et un an après l’euthanasie de 163 macaques par la préfecture des Landes, le patron du parc animalier a été relaxé, par le tribunal de Dax, ce lundi après-midi.

Labenne, France

L’ex-gérant de la pinède des singes, célèbre parc animalier des Landes, avait été jugé en novembre par le tribunal de Dax pour sa gestion calamiteuse de son exploitation de six hectares et des animaux qu’il abritait, des macaques de Java, que les touristes pouvaient observer en liberté. Ce lundi 12 février, le tribunal de Dax a rendu son délibéré. Le patron de la pinède des singes est relaxé.

163 macaques euthanasiés par la préfecture

Car en 2016, le parc animalier fait l’objet d’une procédure de suspension administrative par arrêté préfectoral à la suite de nombreux manquements, notamment des évasions répétées d'animaux dans la région et sur l’autoroute A63 toute proche, une reproduction non maîtrisée qui avait porté de 60 à 165 le nombre de macaques en quelques années. Il est alors placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Dax. Les animaux sont déplacés dans le zoo voisin de Labenne. Mais on se rend vite compte qu’ils sont malades ! La préfecture des Landes ordonne donc l’euthanasie de 163 macaques de Java.

Un herpès dangereux pour l’homme en cas de morsure

"Une très grande majorité des singes" étaient porteurs de "l'herpès virus B (MaHV1)", précisait à l’époque la préfecture des Landes dans un communiqué. C’est un virus dangereux pour l’homme en cas de morsure et mortel dans 80% des cas en l'absence de traitement, et dans 20% en cas de médication antivirale. « Même en cas de survie, les séquelles neurologiques et cognitives sont sévères et invalidantes », précisaient encore les autorités, sur la foi des conclusions de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire).