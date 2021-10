VIDEO - L'homme qui fracasse un Flixbus à coups de pioche identifié à Montpellier

Dans un vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux en septembre, on voit un homme fracasser les vitres d'un Flixbus à coups de pioche à Montpellier. Aucune plainte n'a été déposée mais cet homme a finalement été identifié et placé en garde à vue lundi. Il s'est expliqué.

Vous vous rappelez peut-être de cette vidéo où l'on voit un homme en train de littéralement fracasser les vitres d'un Flixbus avec une pioche. Elle a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux en septembre. C'était à Montpellier, aux Sabines. L'homme à la pioche a été identifié et placé en garde à vue lundi matin : il s'agit d'un Montpelliérain de 39 ans qui a expliqué aux enquêteurs que le chauffeur du car lui avait refusé une priorité. Visiblement, ce refus l'a énervé au plus haut point alors, avec sa voiture, il a bloqué le Flixbus. La suite est révélée par la vidéo.

Dans son utilitaire, il va chercher une pioche et là, il se déchaine. Il commence par défoncer la vitre côté conducteur. Ensuite, il démolit celle d'en face. Enfin, il donne plusieurs coups dans le pare-brise avant puis va ranger sa pioche et reprend le volant, très tranquillement.

Dans le car, qui arrivait d'Espagne, on entend un homme demander, en espagnol, à ce que quelqu'un appelle la police. Et on voit le chauffeur se réfugier à l'arrière. Bizarrement, ce chauffeur n'a jamais porté plainte. Ce qui explique le temps qu'il a fallu avant d'identifier l'homme à la pioche.