Piqûre dans une discothèque du Loiret : une enquête ouverte pour dénonciation mensongère

En avril, une jeune femme de 19 ans est prise de vertige dans la boîte de nuit de Saint-Loup-les-Vignes (Loiret). Elle porte plainte le lendemain, affirmant avoir été piquée. Le parquet d'Orléans annonce finalement un classement sans suite, et l'ouverture d'une enquête pour dénonciation mensongère.

L'affaire avait pris une ampleur médiatique impressionnante en avril dernier : la plainte de la jeune femme de 19 ans affirmant avoir été piquée et droguée dans une boite de nuit loirétaine a finalement été classée sans suite, a-t-on appris via un communiqué du parquet d'Orléans. Une enquête est même ouverte pour chef de "dénonciation mensongère exposant les autorités judiciaires à d'inutiles recherches".

Les prémices de l'enquête

Ces derniers mois, plusieurs dizaines de témoignages pointent du doigt des drogues, piqûres ou comportement déplacés dans différents établissements de nuit : c'est dans ce contexte, le 17 avril, que la jeune femme de 19 ans est prise de vertige dans l'établissement "Le New's 2.0" basé à Saint-Loup-des-Vignes. La propriétaire de la discothèque confirme ce malaise au micro de France Bleu Orléans : "elle est bien tombée dans les pommes, je l'ai prise en charge avec ma sécurité. Avec tout ce qu'on entend, on ne sait jamais" explique la gérante Mélanie Ciret.

Pourtant, rapidement, les propriétaires sont pris de doute. La jeune femme affirme avoir une trace de piqûre à l'avant-bras, et avoir été droguée à son insu. Elle porte plainte dès le lendemain. "Cela nous a semblé bizarre" expliquent une nouvelle fois les gérants. "Nous sommes à cheval sur le sécurité, entre la fouille, la palpation et le détecteur de métal... il semble impossible qu'on puisse avoir fait entrer une seringue." Finalement, ce sont les caméras de surveillance qui aident à clore l'affaire : le parquet d'Orléans déclare qu'il est "invraisemblable" que la jeune femme ait été piquée, après analyse de la vidéo-surveillance. Une enquête est ouverte pour dénonciation mensongère. La plainte est classée pour absence d'infraction.

Conséquences sur l'établissement

Contactée par France Bleu Orléans, la propriétaire Mélanie Ciret exprime son soulagement au classement de la plainte. "Les jeunes ont eu peur, et ils ont toujours peur. _Encore ce week-end, un client m'a dit qu'il ne venait plus à cause de cette histoire._" Suite à la médiatisation de cette affaire, la gérante a dû exprimer son point de vue dans différents médias nationaux, à heure de grande écoute. D'où la perte de clientèle dans la commune de 395 habitants.

"Pour nous, la vérité éclate" poursuit Mélanie Ciret. "Nous avons pris au sérieux la cliente, nous avons fait au mieux pour la soutenir... mais quand j'entends qu'elle dit avoir vomi du sang, j'étais là, et j'affirme que c'est faux. C'est dommage, car le sujet du GHB est très sérieux." Outre cette plainte, trois enquêtes préliminaires sont toujours en cours sur le ressort du tribunal judiciaire d'Orléans, pour des faits de piqûres présumés.

En cas de piqûre

Les conséquences d'une piqûre contenant une substance nuisibles sont :

Des pertes d'équilibre

Une altération de la lucidité

Des "black-out", des amnésies

En plus des dangers liés aux substances, des maladies peuvent être contractées par le biais des seringues. En cas de doute ou de trace suspectes, rendez-vous rapidement en police ou en gendarmerie. Les Urgences ou le CEGIDD (Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic) pourront également vous livrer un traitement contre le risque infectieux dans les 48 heures.

Le parquet rappelle que l'administration de substances est un délit punissable de 3 ans de prison et 45.000 euros d'amende, dans le cas où la victime n'a pas de séquelles. Si la piqûre provoque une maladie, la peine est aggravée, jusqu'à 10 ans de prison et 150.000 euros d'amende