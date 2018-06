Poitiers, France

Au 1er juillet, la vitesse maximale autorisée sur les routes à 90 passent à 80 km/h.

Les services de la Préfecture rappellent que dans la Vienne: ce sont 66 km de routes nationales (sur les 139) qui passeront à 80 km/h et 4 640 km de routes départementales (sur les 4 670) et les voies communales hors agglomération passeront également à 80 km/h. Le Procureur de la République, Michel Garrandaux promet dans un 1er temps, juste un rappel à la loi mais ça ne va pas durer " les forces de sécurité vont verbaliser lorsque l'infraction sera caractérisée, mais j'ai souhaité continuer pendant quelques temps à faire preuve de pédagogie et de sensibilisation pour appliquer ce texte avec une certaine souplesse. "

Dans la Vienne, entre l'année 2013 et 2017 on constate une hausse de 25 % des accidents corporels, les accidents mortels à eux seuls enregistrent une hausse de 66%. En 2017 on déplore 19 tués dont 14 sur les routes départementales.