Piqûres en boîte de nuit : la préfecture du Pas-de-Calais appelle à la prudence après un cas ce week-end

C'est sur une agression "particulièrement dangereuse" qu'alerte la préfecture du Pas-de-Calais, ce lundi 30 mai. Samedi 28 mai dernier, une femme aurait été victime d'une agression à la seringue en boîte de lui, aux environs de Lens.

Trace de piqûre dans le dos

Selon la préfecture, la "jeune femme" passait la soirée avec des amis dans une discothèque "dans l'arrondissement de Lens". Au milieu de la nuit, elle a perdu connaissance et a commencé à vomir.

Aidée par ses amis, elle s'est rendue au centre hospitalier de Lens. Une trace de piqûre a été découverte dans son dos. Des analyses sont donc en cours, une enquête est ouverte par le parquet de Béthune.

Faire des analyses le plus vite possible

La préfecture du Pas-de-Calais fait la liste des mesures à suivre en cas de piqûre : alerter immédiatement son entourage et le personnel de l’établissement, se rendre aux urgences le plus rapidement possible, effectuer un bilan toxicologique, "nécessaire à l’établissement d’une analyse toxicologique dans le cadre de la procédure judiciaire".

En France, depuis la fin du mois de mars, 350 personnes au total ont porté plainte pour des piqures, selon les informations de France Inter, dont près de 200 rien que sur le mois de mai. Le contenu des seringues et les motivations des suspects restent inconnus.