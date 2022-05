TEMOIGNAGE - Piqûre sauvage : "Il y avait des traces de GHB et d'insuline"

« Il y a eu un mouvement de foule parce que ça commençait à parler de piqûres sauvages..» Le samedi 30 avril en soirée, Clarisse est sortie avec des amies au bal organisé à Villelongue, petit village proche d’Argelès-Gazost. Elle explique avoir rapidement ressenti les premiers symptômes de ce qui semble être une piqûre sauvage : « J’ai senti ma cuisse chauffer. Avec une amie on est parti accompagner d’autres filles qui, elles, avaient des piqûres au bras. En arrivant aux urgences, j’ai regardé ma cuisse et il y avait un petit bleu et à côté une trace de piqûre. J’ai vomi, et j’ai eu de l’hypertension, des bouffées de chaleur… » Rapidement, la jeune fille de 18 ans comprend : « Quand j’ai vraiment capté ce qu’il m’arrivait, là, j’ai commencé à vraiment avoir peur. Je me suis dit que dans un bal ce n’était pas possible. »

Après plusieurs semaines d’attente, elle a reçu les résultats de ses analyses : « Il y avait _des traces de GHB et une dose d’insuline_. L’insuline m’a déréglé le pancréas, il faut qu’il se restabilise. » La jeune fille n’est pas laissée seule dans le suivi : « Je dois suivre un protocole, toutes les deux à six semaines, je dois faire une prise de sang. »

Je me dis qu’il ne faut pas s’arrêter de vivre pour autant - Clarisse

Avec le temps, Clarisse a pris du recul : « J’ai un peu peur mais je me dis qu’il ne faut pas s’arrêter de vivre pour autant. » Désormais, elle prend toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques. Elle explique avoir recours à des capuchons anti-intrusion proposés par Les étoiles des Pyrénées, une association tarbaise de prévention en milieu festif présent dans le quartier de l’Arsenal à Tarbes.

Yoan Coronado, le président fondateur de l’association a aussi vu le phénomène arriver lors de leurs maraudes « On est sur deux, trois personnes par nuit qui viennent nous voir pour ce genre de soucis. » précise-t-il. L’association reçoit à l’Arsenal de Tarbes plusieurs dizaines de fêtards chaque nuit d’intervention pour des opérations de prévention et quelques fois de premiers secours. « Nous les orientons vers l’hôpital pour qu’ils aient tous les examens adéquats ». Ces piqûres ne sont pas anodines comme le précise Yoan Coronado : « Même si ça reste une suspicion, il faut quand même faire attention. Quand on sent qu’on se fait piquer, il vaut mieux aller aux urgences pour savoir si un toxique a été injecté.»

* le prénom a été modifié