Piqûres dans les lieux de nuit : 17 plaintes déposées à Toulouse annonce le procureur de la République

Depuis plusieurs semaines, au total dix-sept plaintes ont été déposées suite au phénomène de piqûres dans les lieux de nuit dans la région de Toulouse, annonce ce lundi matin sur France Bleu Occitanie le procureur de la République de Toulouse, Samuel Vuelta-Simon. Interview croisée avec Océane Ranjeva, présidente de l'Association générale étudiante de Midi-Pyrénées, étudiante en STAPS, puisque France Bleu Occitanie est aussi allée à la rencontre de jeunes qui ont bien sûr entendu parler du phénomène. France Bleu a notamment recueilli le témoignage d'un jeune Toulousain sans doute piqué au cours d'une soirée la semaine dernière, piqué comme plusieurs personnes au coude la semaine dernière. Il va faire des analyses.

Monsieur le procureur, combien de plaintes ont été déposées à Toulouse pour ses piqûres?

Pour les plaintes qui sont remontées aux services de police ou de gendarmerie, on dénombre 17 plaintes au total depuis cette plainte. Avec douze jeunes femmes victimes et cinq jeunes hommes. Ce sont des personnes, surtout du milieu étudiant, et c'est un phénomène que l'on remarque, que l'on suit depuis à peu près un mois. Ça a dû commencer mi avril et les derniers faits recensés datent du 13 mai.

Des établissements ciblés ou pas?

Non, pas d'établissements ciblés. On est à peu près sur huit, huit ou neuf établissements différents, soit des boîtes de nuit, soit des bars qui ferment tard, festifs.

Est-ce que ces présumées piqûres sont suivies d'agressions?

Sur l'ensemble des plaintes dont on a connaissance, sur trois cas, on a une interrogation. Elle est due au fait que la victime indique avoir perdu connaissance, ou plutôt ne pas se souvenir de ce qui s'est passé après avoir été victime de cette piqûre et le lendemain, se retrouve soit désorientée, soit avec des traces ou des douleurs qui peuvent éventuellement laisser supposer qu'une agression a été commise. Mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout établi, qui n'est pas du tout prouvé.

Des examens médicaux ont été mis en place?

Des examens médicaux, essentiellement sanguins, ont été mis en place. Ils n'ont rien révélé sur tous ces cas pour l'instant.

Sur les dix-sept plaintes déposées, monsieur le Procureur, toutes les victimes ont une trace de piqûres sur le corps?

Oui, c'est une trace de piqûres surtout localisée sur les bras, derrière le coude. Ça peut être aussi en bas du dos, sur la cuisse, en haut de la fesse. Parfois, toujours une petite piqûre, comme une piqûre de moustique ou d'insecte.

On va parler de l'enquête, monsieur le procureur, mais peut être votre ressenti vous aussi Océane Ranjeva. C'est un phénomène qui inquiète de plus en plus les étudiants à Toulouse?

C'est vrai que ça inquiète. On a un peu peur aussi que ça fasse beaucoup de bruit, sans forcément beaucoup de raisons à côté. Mais après, on parle de dix-sept plaintes. On a aussi des étudiants qui justement, du fait de la considération de leurs amis qu'il y a autour, soit des forces de l'ordre, soit des pompiers ou de l'hôpital, n'osent pas forcément se plaindre parce qu'on leur dit c'est peut-être que vous avez trop bu ou que on ne sait pas exactement ce qui s'est passé ou que c'est juste un jeu qui se passe en soirée. Et voir si le phénomène était démocratisé, si plus d'étudiants pouvaient arriver à en parler.

Monsieur le procureur, il faut porter plainte si on a le moindre doute?

Absolument, absolument. Ce type de faits, je tiens à le rappeler, c'est un peu mon rôle. Ce sont des qualifier d'administration de substances avec préméditation. C'est trois ans de prison encourus, 45 .000 € d'amende. La personne qui sera attrapée ou pour laquelle les preuves suffisantes sont réunies comme étant l'un des auteurs de ce type de faits, pourra se voir appliquer ce type de sanction. Donc ce n'est pas un jeu ou en tout cas ça ne doit pas l'être. C'est quelque chose qui est assez sérieux puisque, vous l'avez constaté, ça crée une psychose un peu collective sur tout le territoire national. Et d'ailleurs, pas qu'à Toulouse.

Psychose, vous diriez ça vous, Océane? Sur les soirées étudiantes, on en parle de plus en plus?

On a mis en place des sondages sur les réseaux sociaux, aussi bien à Toulouse, mais hors de Toulouse et aussi à Castres ou Albi. On en parle pas mal. On essaie de mettre en place des dispositifs justement pour la rentrée 2022, pour éviter tout ça. En tout cas, en soirée étudiante.

Les plaintes, monsieur le procureur, elles sont toulousaines, ça se passe à Toulouse?

Oui, oui, les dix-sept, c'est sur le ressort de Toulouse.

Est-ce qu'on sait quelles substances sont administrées? Il y a quoi dans ces seringues?

On n'en sait rien dans la mesure ou aucune analyse n'a permis de déceler quelque chose de suspect dans les prélèvements qui ont été effectués.

Comment l'enquête est menée au niveau du parquet à Toulouse?

Elle est menée en collaboration étroite avec les directeurs d'établissements de nuit, avec beaucoup de surveillance. Il y a des caméras, il y a des témoignages. Je ne vous cache pas que nous sommes en train d'exploiter certains éléments qui pourraient nous permettre de vérifier certaines choses.

Des personnes ont peut-être été identifiées par exemple?

Par exemple. Donc l'enquête se poursuivra. C'est la sûreté départementale de Toulouse qui l'a en charge, qui recentre et recense ces plaintes et essaie de développer une action d'enquête systématique, méthodologique pour arriver à un résultat.

Quelles consignes vous donnez aux établissements de nuit? Est-ce qu'ils doivent redoubler de vigilance? Est-ce qu'ils doivent faire un travail de protection des clients ou pas?

Alors, bien sûr, la surveillance. Mais je dirais en dehors des cas de piqûres, il y a toute une série d'autres phénomènes qui se passent dans les nuits festives. J'ai eu l'occasion d'exprimer sur les sur les viols de fin de soirée par exemple. Les établissements et les personnels des établissements sont pleinement responsables de la surveillance et la protection de leurs clients, c'est évident. Pour les piqûres ou pour autre chose? Donc bien entendu, je crois qu'ils en sont tous conscients et ils œuvrent dans ce sens là.

Est ce qu'il faut que les établissements mettent en place davantage de vigiles pour surveiller ces piqûres qu'on n'arrive pas à expliquer pour l'instant?

Je ne sais pas si c'est davantage de vigiles. En tout cas orienter plus vers ce type d'action oui, très certainement. Mais je pense qu'ils le font à l'heure ou on parle puisque c'est quelque chose qui les préoccupe parce que, incidemment, ça peut avoir un effet sur l'activité économique, des bars de nuit et des boîtes de nuit.

Océane Ranjeva, dans les groupes étudiants, qu'est-ce que vous mettez en place pour éviter ce genre de piqûres? C'est hyper compliqué.

C'est vrai que nous, on met en place depuis quelques années avec l'ensemble du réseau, ce qu'on appelle les trusted people, des personnes dans les associations étudiantes qui sont formées expressément sur la santé mentale, l'écoute active, les violences sexuelles, la consommation de substances, la lutte contre les discriminations. On a remis une partie aussi sur les gestes de premiers secours pour gérer les malaises, les PLS. Et l'idée, c'est d'avoir dans l'ensemble des collectifs qui organisent des soirées étudiantes, des personnes référentes qui peuvent prendre en charge, surveiller et discuter directement avec le personnel des établissements pour faire de la prévention et qui sont du coup compétents sur les sujets.

On connaissait déjà le problème des substances qui sont mises dans les verres. Là, c'est un autre niveau?

Oui, après faut voir jusqu'ou ça va. Nous ça commence à nous faire peur, surtout du fait qu'il n'y a pas forcément eu d'agressions après des piqûres et que ça n'est pas forcément éthique non plus de juste dire on va piquer des jeunes en soirée pour au final ne pas connaître la raison.

Monsieur le Procureur, un dernier mot peut-être de vigilance pour tous les étudiants qui nous écoutent ce matin?

Oui, de manière générale, on va sortir du cadre des piqûres. Je parlais des phénomènes de violence qui sont réels dans la nuit toulousaine.

Ils ont augmenté à Toulouse ces phénomènes de viol?

Oui, ils ont augmenté. En trois ans, ils ont été multipliés par trois. Donc c'est vraiment une problématique. Les conseils, c'est de passer une fête normale, entouré de personnes, entouré de vos amis. Et puis, comme dans toutes les fêtes, de ne pas se laisser distancer ou se laisser perdre dans la foule. Il n'y a que les amis, l'entourage qui peut aider à prévenir ce type d'actes. Et puis surtout réduire l'alcoolisation massive qui souvent conduit à des états qui vous transforment en victime, en proie pour n'importe quel prédateur, quelles que soient ces raisons qui seraient près de vous.