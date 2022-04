Piqûres en boîte de nuit : "Clairement, il se passe quelque chose" estime Éric Vaillant, procureur à Grenoble

Pas moins de 13 plaintes ont été déposées à Grenoble (Isère) depuis le début du mois suite à des piqûres par seringue en boîte de nuit ou dans des bars. "Il n'y a pas de GHB dans les prélèvements", indique le procureur de la République de Grenoble mais les investigations se poursuivent.

Le mystère des piqûres en boîte de nuit reste pour l'instant entier. Malgré plus de 60 dossiers ouverts partout en France depuis le début du mois, dont 13 à Grenoble et Saint-Martin d'Uriage (Isère), aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment. Le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, fait le point sur l'enquête ce vendredi 29 avril sur France Bleu Isère. Il incite surtout les victimes à faire très rapidement des analyses si elles ont un doute.

Vous attendiez des analyses toxicologiques, est-ce que les dépistages ont donné quelque chose ?

Pour l'instant, sur la dizaine d'analyses en cours, j'ai reçu trois résultats négatifs : pas de GHB et pas d'autres substances non plus. J'attends encore quelques résultats aujourd'hui mais les analystes du laboratoire de toxicologie de l'hôpital de Grenoble m'ont déjà annoncé qu'il n'y aurait pas de GHB dans les prélèvements.

Il y a tout de même des preuves cliniques que les personnes victimes ont été piquées ?

Oui, les légistes ont retrouvé quelques traces de piqûres sur certaines des victimes.

Et il y a des symptômes décrits par ces victimes qui sont concordants ?

Oui, elles décrivent toutes à peu près la même scène : des évanouissements, des vomissements avec des durées de malaise relativement courtes, quelques dizaines de minutes seulement. Donc pas la nuit complète par exemple, comme on a pu le voir dans d'autres affaires, où il y avait eu des suspicions de GHB dans des verres, notamment, lors de soirées étudiantes en octobre dernier (des étudiantes de l'école de commerce de Grenoble avaient en effet signalé des soupçons de GHB, ndlr).

Pour l'instant, il n'y a aucune interpellation dans cette affaire. Est-ce que vous avez des pistes ? La vidéosurveillance est utilisée notamment ?

Pour l'instant, les enquêteurs travaillent, ceux de la police, de la gendarmerie, puisqu'il y a deux enquêtes en parallèle, à Grenoble et à Saint-Martin d'Uriage. Ils exploitent les caméras vidéo, cela prend du temps, ils exploitent aussi les témoignages et ils font d'autres analyses, mais sur lesquels je n'ai pas envie de m'étendre pour le moment.

Est-ce que les propriétaires d'établissements ont les équipements nécessaires en la matière pour vous aider, notamment une vidéosurveillance en état de marche ?

Oui, la plupart sont équipés et donc ils sont tous très mobilisés. Et évidemment, ils s'étaient déjà bien investis pour mettre des caches sur les verres lors des premières affaires de soupçons de GHB qu'on avait vécu courant octobre. Aujourd'hui, ils mobilisent leurs vigiles, notamment pour garantir la sécurité de leurs clients.

à lire aussi Affaire des piqûres à Grenoble : les professionnels de la nuit veulent rassurer les fêtards

À Nantes, en début d'année, 45 faits de piqures avaient été rapportés à la police, sans que cela ne ne donne rien finalement. Est-ce que vous pensez qu'il y a un phénomène d'emballement dans ces affaires-là ?

Clairement, il se passe quelque chose. On en discute, il y a beaucoup d'interrogations à ce stade. Le phénomène serait apparu y a environ deux ans en Grande-Bretagne, à Manchester, et on l'a découvert nous, à Grenoble, lors du week-end de Pâques, on n'avait jamais vu ça avant. Donc on se pose encore beaucoup de questions, notamment parce qu'on n'a pas trouvé de GHB et qu'on n'a pas eu d'agressions sexuelles. On n'a pas eu de vol - sauf dans un cas, un vol de téléphone portable et d'une montre après évanouissement. Donc est-ce que les gens qui agissent, qui piquent, le font juste pour "ennuyer" les victimes ? Ou bien est-ce qu'ils veulent autre chose derrière : commettre un vol, une agression sexuelle ? Pour l'instant, il y a beaucoup d'interrogations.

Vous êtes en lien avec les autres procureurs concernés ? A Béziers, Toulouse, Nantes, etc...

Pas systématiquement. J'ai eu un contact hier avec mon homologue de Béziers. On a discuté de toxicologie, de laboratoire à saisir, mais en fait, les enquêtes sont toutes différentes. On ne peut pas imaginer que ce soit la même personne qui se soit présentée pour piquer en même temps, à Toulouse, Nantes, Béziers ou Grenoble.

Et si on constate une piqûre, quelle est la marche à suivre ? Il faut aller vite !

Oui, il faut aller vite. D'abord parce qu'il faut se faire soigner. Il faut donc vite aller à l'hôpital, voir un médecin en tout cas. Et les médecins à Grenoble ont particulièrement bien réagi au CHU, puisqu'ils ont fait les prélèvements d'urine et de sang pour leurs besoins médicaux. Et ces prélèvements, nous les utilisons pour faire des analyses toxicologiques approfondies qui vont nous permettre de rechercher les produits. Par contre, on a un délai très très limité : il faut faire les analyses dans les 12 h au maximum.

Pont de Brignoud : les saboteurs, "ils sont bons, il faut le reconnaître"

Un mot sur l'affaire du pont de Brignoud, cela fait plus de trois semaines que l'incendie a eu lieu. Vous confirmez la piste de groupes anarchistes ?

Oui, c'est une des pistes, évidemment, c'est même la piste principale, celle de l'ultragauche. On n'en sait pas plus, mais on travaille évidemment sur cette piste. Il y a eu deux sabotages, en deux jours, avec des millions d'euros de préjudice. Tout le monde est très mobilisé. Malheureusement jusqu'à présent, on n'a pas de succès dans cette lutte contre ces anarchistes, qui ont saboté un certain nombre d'établissements depuis quelques années.

Cela dure en effet depuis plusieurs années. Est-ce que vous avez les moyens suffisants pour mener vos enquêtes ?

Je pense qu'on a les moyens suffisants, il n'y a aucun doute. Mais par contre, ils sont bons, il faut le reconnaître. Ils sont motivés, ils savent comment faire et ils savent comment faire pour passer inaperçus. Ce ne sont pas des gens qui font ça par hasard.

Le parquet national antiterroriste a refusé de se saisir de l'affaire. Vous le regrettez ?

Oui, c'est un débat juridique. Ce que je vois, dans l'intérêt d'une saisie du parquet national antiterroriste, c'est qu'il y aurait une vision nationale du phénomène. Grenoble est certes très concernée, mais nous ne sommes pas la seule ville concernée. Et je pense que s'il y avait une saisine du PNAT, cela permettrait à un même service d'enquête de travailler nationalement sur ces sabotages.