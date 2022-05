L'affaire des fameuses piqûres en boîte de nuit semble se poursuivre. A Toulouse, depuis la mi-avril, une dizaine de plaintes ont été déposées. Six établissements de nuit sont concernés. Aucun auteur n'a été identifié pour le moment, confirme le parquet.

Piqûres en boîte de nuit : une dizaine de plaintes et six établissements touchés à Toulouse

En France, un climat de psychose s'est installé dans le monde de la nuit après des dizaines de témoignages, dans plusieurs régions du pays, évoquant des agressions par le biais de mystérieuses piqûres ayant entraîné sueurs, nausées, vertiges voire parfois des vomissements.

À Toulouse, une dizaine de plaintes ont d’ores et déjà été déposées, explique le parquet ce vendredi 6 mai. Des faits qui se sont produits dans six établissements différents. L’enquête n’a pour le moment pas permis d’identifier un ou des auteurs. Il faut dire que les investigations sont longues.

Prélèvements de cheveux

Les enquêteurs ont fait des prélèvements de cheveux mais il faut un long laps de temps avant d’avoir les résultats des analyses. Le but : savoir quels produits ont été potentiellement utilisés. À Toulouse, les premiers faits ont été commis dans la nuit du 15 au 16 avril.

Fin avril, le procureur de la République avait détaillé qu'une "enquête a été ouverte du chef d'administration de substance nuisible" et "des analyses biologiques des prélèvements sur les victimes sont en cours". Des cas semblables de piqûres ont été signalés, le plus souvent sur des femmes, lors de concerts au Printemps de Bourges et dans des discothèques, notamment à Béziers, Grenoble, Périgueux ou Nantes.