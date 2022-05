Piqûres en discothèques : dans les Vosges, le préfet annonce un renforcement immédiat des contrôles

Renforcement des contrôles et des mesures de prévention dès ce week-end dans les discothèques des Vosges, prévient la préfecture

Le phénomène est observé ces dernières semaines un peu partout en France et semble prendre de l'ampleur. Dans les Vosges, il y a bien eu "des signalements" de victimes de piqûres dites "_sauvage_s" dans une discothèque du département. On ne connait pas le nombre exact de plaintes.

Ce vendredi 13 mai, le préfet des Vosges a organisé une réunion avec les responsables d'établissements de nuit, les forces de sécurité et l'Agence Régionale de Santé. Dans un communiqué, les autorités annoncent " des mesures de vigilance renforcées dès ce week-end ", "en complément des mesures prises par l'exploitant concerné".

Les policiers "ont sensibilisé les professionnels des établissements de nuit aux comportements suspects et aux gestes à adopter en cas de doute". Le préfet appelle chacun à la plus grande vigilance.

Réagir vite en cas de suspicion

Il prévient en cas de suspicion de piqûre : "il convient de réagir immédiatement : en se rendant dans un commissariat ou gendarmerie pour déposer plainte. Ce qui permet à une victime d'être examinée rapidement par un médecin qui constate les lésions avant qu'elles ne se résorbent et réalise des prélèvements biologiques en urgence. En se rendant aux urgences du centre hospitalier le plus proche pour que des prélèvements toxicologiques soient réalisés et que des mesures de prévention face au risque de contamination soient prises".

Du côté des gérants des établissements, contactés, on se sent impuissants tant il est difficile de trouver les solutions pour lutter contre ce phénomène. Des professionnels qui ne voudraient surtout pas qu'une psychose s'installe.

En cas d'urgence, vous pouvez contacter le 15 ou le 17.