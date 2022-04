Piqûres en discothèque : trois plaintes déposées à Toulouse

À Toulouse, le parquet recense les plaintes de trois femmes qui disent avoir été piquées en boîte de nuit. L'enquête est confiée à la sûreté départementale. Les faits remontent au week-end de Pâques et au week-end du second tour de la présidentielle. Mais le nom des établissements n'est pas révélé.

Le parquet de Toulouse vient d'enregistrer les plaintes de trois femmes qui disent avoir été piquées en boîte de nuit. L'enquête est confiée à la sûreté départementale. Les faits remontent aux deux derniers week-end (week-end de Pâques et week-end du second tour de la présidentielle). Mais le nom des établissements où cela s'est produit n'a pas été communiqué.

À Toulouse, dans la boîte de nuit "le Purple", on prend très au sérieux le phénomène de piqûres qui se répand depuis quelques semaines un peu partout en France. Tout récemment au printemps de Bourges, une dizaine de plaintes ont été déposées au cours du festival, auparavant il y avait eu Nantes, Grenoble, Amiens, Périgueux, Besançon, Lanester ou encore Béziers.

Situation jugée préoccupante

Pour l'heure, on ne sait pas ce quel produit se trouve dans les seringues, les personnes piquées se sentent mal, elles se plaignent de maux de têtes, de nausées, de vertiges et de fourmillements, mais jusqu'à ce jour ça ne va pas plus loin et ça n'est suivi a priori ni de vol, ni de viol. Le patron du Purple, Ivo Danaf commente "c'est faire du mal pour faire du mal, pas pour avoir un profit quelconque", et il se dit préoccupé par la situation :

C'est très inquiétant et c'est très sérieux car avec les réseaux sociaux ça circule partout et c'est un vrai danger pour nos clients et pour l'avenir de nos métiers"

Il n'a pas connaissance de plaintes ni dans son établissement ni ailleurs à Toulouse mais il a mis en place un protocole auprès de ses vigiles à appliquer en cas de malaise :

Le protocole c'est d'accompagner le client, d'appeler les secours et d'inciter le client et ses amis à aller faire des analyses sanguines et urinaires"

Ivo Danaf, qui est aussi président de l'UMIH 31, estime que "piqûer les gens en boîte de nuit c'est comme utiliser une arme pour agresser quelqu'un à son insu", il révèle qu'une campagne officielle de sensibilisation est sur le point d'être lancée avec des affiches et des autocollants pour mettre en garde contre ces piqûres de seringue et informer de la conduite à suivre ne cas de doute : rester accompagné et faire rapidement des analyses.