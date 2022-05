Piqûres en discothèques : une première plainte à Valence

Est-ce un effet de mode ? Un jeu qui se propage désormais en Drôme et en Ardèche ? En tout cas, ce lundi, une nouvelle plainte a été déposée et concerne cette fois une piqûre dans la discothèque Le Sunshine dans le centre-ville de Valence. L'incident se serait déroulé vers 4 heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Un jeune homme de 20 ans ressent une douleur à la cuisse, comme une courbature et il remarque la trace d'une piqûre. Il se rend alors immédiatement aux Urgences. Le dépistage de produits toxiques et de stupéfiants n'a rien donné. Résultat négatif. Le mystère demeure donc.

C'est la 7e plainte déposée côté Drôme après celles de jeunes qui évoquent des piqûres en soirée dans les discothèques Le Gold et Le Cocoon à Montélimar. En Ardèche, une jeune fille a elle déposé plainte la semaine dernière pour une suspicion de piqûre à l'Hilarios à Tournon-sur-Rhône.