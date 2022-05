Ce mercredi 4 mai, la gendarmerie des Landes a lancé un appel à la vigilance sur sa page Facebook. Six personnes assurent avoir été piquées en boîte de nuit ou en soirée, sur la zone couverte par les gendarmes, depuis le début de l'année. Un phénomène observé dans plusieurs endroits de France.

Piqûres en soirée : six signalements, la gendarmerie des Landes lance un appel à la vigilance

Ils sont jeunes, ce sont des femmes, des hommes, et tous assurent s'être faits piquer à leur insu. Dans les Landes, les gendarmes lancent ce mercredi un appel à la vigilance. Au total, six personnes ont signalé avoir été victimes de piqûres depuis le début de l'année. Des cas que l'on retrouve ailleurs en France. Depuis début avril, une soixantaine de faits ont été enregistrés dans l'hexagone dans des établissements de nuit situés en zone police. Plusieurs plaintes ont été déposées, à Rennes, dans l'Hérault, l'Isère, en Haute-Garonne ou encore en Dordogne.

Des jeunes hommes et jeunes femmes, piqués en soirée

Six personnes ont signalé avoir été piquées depuis le début de l'année sur la zone couverte par les gendarmes (tout le département des Landes à l'exception de Dax et Mont-de-Marsan, la police assurant ne pas pouvoir communiquer à ce sujet). Ces victimes sont des jeunes, autant de femmes que d'hommes, et toutes assurent s'être faites piquer à la sortie de boite de nuit ou lors de soirées privées.

Parmi les six potentielles victimes, personne n'a été agressé physiquement, assurent les gendarmes. Certains se sont fait voler des affaires personnelles : un porte-monnaie, une montre, ou encore des clefs. Les effets provoqués par la piqûre ne sont d'ailleurs pas très flagrants, prévient la gendarmerie des Landes. Perte d'attention ou encore vapeurs... Les jeunes en question n'ont d'ailleurs pas tout de suite compris qu'ils s'étaient fait piquer. C'est souvent en rentrant chez eux que des proches ont remarqué une trace étrange sur leur bras.

A la fin du mois d'avril dernier, à Onard, lors d'une grosse soirée réunissant près de 1000 personnes, deux adolescents de 14 et 16 ans se sont fait piquer. Le parquet de Dax avait alors ouvert une enquête. Une dacquoise de 21 ans avait elle aussi porté plainte. Sur les 6 signalements en zone gendarmerie, personne n'a pour l'instant porté plainte. 4 enquêtes sont en cours, le sang des victimes est actuellement analysé en laboratoire pour déterminer la présence de stupéfiants.