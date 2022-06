Piqûres sauvages : au moins 5 plaintes déposées en Savoie et Haute-Savoie

Plusieurs plaintes ont été déposées ces derniers mois en Pays de Savoie pour des affaires de "piqûres sauvages". Selon nos informations, à ce jour au moins quatre plaintes ont été déposées en Savoie, et au moins une plainte en Haute-Savoie. Depuis début avril, une vague inexpliquée de piqûres touche des jeunes de toute la France, dans des bars, discothèques ou festivals, principalement dans les grandes villes. La Savoie et la Haute-Savoie ne sont pas épargnées par le phénomène, qui reste toutefois chez nous limité.

Une adolescente piquée à la cuisse

En Haute-Savoie, une adolescente est allée déposer plainte avec sa mère le 4 juin dernier à la gendarmerie de Cruseilles. Elle assure avoir été piquée à la cuisse, à son insu, deux jours plus tôt, lors d'un concert de Vitaa et Slimane au Phare de Chambéry. Dans les heures qui ont suivi, elle dit avoir ressenti une grande fatigue. A la demande du parquet de Thonon-les-Bains, la jeune fille a été examinée par un médecin légiste. Les résultats de l'analyse de sang ne sont pas encore connus. Y'a-t-il eu d'autres cas signalés le même soir, lors de ce concert ? La réponse est non, indique le parquet de Chambéry.

Ne pas céder à la psychose

En dehors de ce concert, selon nos informations, au moins quatre autres plaintes ont été déposées en Savoie ces derniers mois, là-aussi pour des suspicions de piqûres, dont une en mars dans une discothèque de Chambéry. Les trois autres affaires concernent "des lieux différents", et n'ont "aucun lien entre elles". Pour ces quatre autres plaintes, à chaque fois, les analyses toxicologiques se sont révélées négatives.

Les autorités locales appellent à "ne pas céder à la psychose", car dans les deux Savoie le phénomène reste marginal. "Il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour les événements publics de l'été (...) ces cas de piqûres sauvages restent isolés, il n'y a pas de phénomène de masse, ni en Savoie ni en Haute-Savoie", nous a-t-on expliqué.