Piqûres suspectes : "c'est vraiment vécu comme une agression", témoigne une victime rennaise

"C'est arrivé le dernier weekend de février", témoigne Léna, une jeune rennaise de 20 ans. L'étudiante raconte à France Bleu Armorique avoir été victime d'une piqûre lors d'une soirée. "J'étais en boîte de nuit, au 1988, à Rennes, esplanade Charles de Gaulle. J'étais en train de danser, j'ai senti un pic sur mon bras. J'ai regardé avec la lumière du téléphone si j'avais été piquée, j'ai aperçu une goutte de sang", explique la jeune femme.

"Ma conviction, c'est qu'il y a quelqu'un qui, avec une seringue, a essayé de me piquer"

"Ensuite, je suis direct redescendue aux vestiaires, car j'avais entendu parlé de ce fléau, surtout en Angleterre. Du coup, j'étais sure que ce n'était pas un accident et que c'était vraiment un acte volontaire de me piquer, surtout qu'il y avait du sang". La jeune femme quitte précipitamment la boite de nuit. "Le lendemain, j'ai décidé d'aller aux urgences pour faire des sérologies et vérifier si je n'avais pas une maladie infectieuse qui allait se déclarer." Elle a également réalisé un nouveau test ce jeudi et un autre est prévu au mois de juin. "Ma conviction, c'est qu'il y a quelqu'un qui, avec une seringue, a essayé de me piquer et de m'injecter du GHB, et puis faire comme toutes les personnes qui mettent du GHB dans les verres quoi."

à lire aussi Affaire des piqûres à Grenoble : les professionnels de la nuit veulent rassurer les fêtards

Aujourd'hui, la jeune femme, étudiante en BTS, se dit inquiète d'avoir une maladie. "Au final, je me dis que c'est de pire en pire, surtout qu'on se sent de moins en moins en sécurité. Même quand on sort dans une boite de nuit, où il y a quand même des vigiles, des vérifications, on n'est pas à l'abri de se faire agresser parce que c'est vécu comme agression, vu que l'on touche à notre intégrité physique." Léna n'a pas déposé plainte, trop chronophage : "j'ai perdu assez de temps à faire de sérologies à l'hôpital." Mais ce témoignage n'est pas isolé : le parquet de Rennes comptabilise quinze plaintes ou signalements depuis décembre.