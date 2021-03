Piratage de données de santé : une nouvelle procédure de plainte dans le Morbihan

Depuis le piratage de données médicales et confidentielles les services de gendarmerie et de police du Morbihan croulent sous les plaintes. Plus de 200 procédures ont été enregistrées au commissariat de Vannes et plusieurs centaines dans les gendarmeries. Le laboratoire Océalab de Vannes a notamment été victime de ce piratage.

Une nouvelle procédure de plainte vient d'être ouverte dans le département. Les procureurs de la Républiques de Vannes et de Lorient viennent de valider une procédure dite de "lettre-plainte".

Une lettre-type à imprimer

Les personnes informées par les laboratoires du vol de leurs données doivent remplir le document ci-joint et aller le déposer à la brigade de gendarmerie compétente de leur domicile ou au commissariat. La plainte sera enregistrée. Les lettres plaintes seront ensuite transmises pour enquête à l'Office Central de Lutte Contre la Criminalité Liée aux Technologies de l'Information et de la Communication. "La pré-plainte en ligne n'est donc plus nécessaire," précise la gendarmerie.

Voici le document à télécharger. Vous le trouverez aussi sur le compte Facebook de la gendarmerie.