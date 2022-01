Piratage informatique au Pôle Santé Vinci à Chambray-lès-Tours, une centaine d'opérations annulée ce vendredi

Le Pôle Santé Léonard de Vinci à Chambray-lès-Tours a été touché par une attaque informatique, confirmant une information de nos confrères de la Nouvelle République.

Une centaine d'opérations annulée

Selon nos informations, dès minuit et demi, les équipes présentes sur place n'ont plus eu accès aux dossiers de leurs patients. Le logiciel qui les contenait ne répondait plus, victime d'un piratage informatique. Un problème qui dure encore en ce début d'après-midi.

En conséquence, la quasi totalité des opérations a du être annulée, soit une centaine d'actes prévue ce vendredi.