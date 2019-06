Sauveteurs et civils marchent en silence pour raccompagner la vedette jusqu'à la station de Pirou

Pirou Plage, Pirou, France

Pirou rend hommage aux trois sauveteurs disparus de la SNSM. Une cinquantaine de personnes, civils et sauveteurs, étaient réunis sur la plage pour suivre la cérémonie.

Les cornes de brume ont sonné pendant une minute. Au large, neuf bateaux, dont les vedettes de Pirou, Saint-Germain-sur-Ay, Agon-Coutainville et Gouville. Une gerbe est lancée à l'eau, puis un diacre monté à bord prend la parole. Ce sera le seul discours de ce moment très solennel.

Ça aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous

Sur la plage, une cinquantaine de personnes suit la cérémonie aux jumelles, et grâce à la radio de la vedette de Pirou. Une fois celui-ci revenu à terre, le cortège l'a suivit dans les rues de la ville jusqu'à la station SNSM de la ville. Un soutien qui fait chaud au cœur d'un des bénévoles de la SNSM Franck Leneveu : "Ça aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. A Pirou, beaucoup de gens vont en mer et compte sur nous en cas de problème, c'est important que nous rendions hommage tous ensemble à ces sauveteurs qui donnent leur temps et malheureusement parfois leur vie" explique-t-il.