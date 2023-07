Piscine et jeux installés dans une cité de Cavaillon : le maire dépose plainte

**"**On dépose plainte", annonce ce lundi matin sur France Bleu Vaucluse le maire de Cavaillon, Gérard Daudet, après l'installation sans autorisation ce week-end de jeux gonflables et d'une piscine hors sol au milieu des immeubles de la cité du Docteur-Ayme. Le maire saisit la justice pour "utilisation illégale du domaine public" et pour "utilisation des bornes à incendie pour remplir la piscine".

Selon les autorités, il pourrait s'agir de dealers revenus occuper un quartier où le trafic de drogue s'était calmé ces derniers mois. "Je ne peux que me fier à des bruits qui circulent fortement et qui disent que ce sont des trafiquants qui ont ces jeux à disposition, avance le maire. La police nationale a pu relever les infractions, les plaques d'immatriculation et prendre l'identité d'un homme. Mais il ne faut pas s'arrêter là : il faut aller au bout de l'enquête, et savoir qui a commandé ces jeux, qui les a payés".

Un collectif d'habitants s'indigne

Ce dimanche, le collectif citoyen "Le chemin de l’école en toute sécurité" a diffusé un communiqué pour dénoncer l'installation de cette fête dans le quartier. "Les dealers ciblent à présent les enfants en école primaire pour étendre leur influence", alerte notamment le collectif, qui demande davantage d'actions de la mairie pour que cessent ces activités.