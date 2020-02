Visite surprise du préfet du Gard quartier Pissevin, à Nîmes

Nîmes, France

Une compagnie de C.R.S., deux équipages de la BAC de Nîmes ainsi que deux équipes d'intervention, en tout environ 80 policiers pour une opération de contrôle quartier Pissevin, à Nîmes. Opération avant tout symbolique, 24 heures plus tard, dans un quartier marqué par une fusillade qui a fait trois blessés le lundi 10 février au soir. Les policiers ont retrouvé une cinquantaine de douilles au sol, une fusillade liée très probablement au trafic de drogue. Une opération symbolique pour dire aux habitants que l'État ne les abandonne pas et que la police est partout chez elle. Ce qui n'empêche pas les interrogations des habitants.

Ali Karim, président de l'association des commerçants de Trait d'Union et de la galerie Wagner Copier

Les trois blessés sont aujourd'hui hors de danger, ils ont été entendus par les policiers mais leurs témoignages n'auraient pas permis d'apprendre grand-chose sur leurs agresseurs, pas même leur nombre. Une des pistes sur laquelle travaillent les policiers est la voiture abandonnée par le ou les tireurs, près de la Bastide, à Nîmes. Retrouvée intacte, elle est entre les mains de la police scientifique.

Le point sur l'enquête avec Véronique Compans, vice-procureure de la République à Nîmes Copier

Au cours de cette visite, le préfet a écouté. Ecouté les policiers qui expliquaient le déroulement de la fusillade et écouté les habitants qui demandaient "à quand un commissariat de police à Pissevin ?" Pas de réponse du préfet à cette question, juste que cette fusillade nîmoise a eu un écho bien au-delà du Gard et que la décision de créer, ou non, un commissariat est un choix du gouvernement.

Visite du préfet du Gard quartier Pissevin, à Nîmes Copier