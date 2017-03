Piste agricole, l'Etat condamné

La première chambre civile du tribunal de grande instance de Paris a condamné l'Etat, lundi 27 mars, dans l'affaire dite de la piste agricole suite à l'assassinat du préfet Erignac.

La première chambre civile du TGI de Paris a estimé que l’État était fautif sur deux points, les mises en examen et les contrôles judiciaires. Elle a condamné l'Etat à verser 100 000 euros de dommages et intérêts à chacun des neuf agriculteurs qui avaient entamé des poursuites. Me Mercinier Pantalcci, avocat entre autres de Mathieu Filidori, n'a pas caché sa "satisfaction" à l'annonce de cette décision même si l'Etat a la possibilité de faire appel.