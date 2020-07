Cela fait environ un an que la gendarmerie, en Corrèze, suit ce dossier. Un trafic de drogue vient de tomber à Allassac et Objat où deux hommes viennent d'être interpellés avant de comparaître en justice. Stupéfiants, argent et un pistolet ont été saisis.

Pistolet, drogue et argent saisis à Allassac et Objat : un trafic tombe en Corrèze

La gendarmerie vient de mettre fin à un trafic de drogue en Corrèze. Deux hommes de 19 ans, domiciliés à Allassac pour l'un et à Objat pour l'autre, viennent d'être arrêtés ce mardi après une enquête des gendarmes menée depuis environ un an par les militaires de la communauté de brigades de Donzenac.

Drogue, argent et arme à feu

Les perquisitions, aux domiciles des deux mis en cause, ont permis de mettre la main sur près de 80g d'herbe de cannabis et plus de 85g de résine de cannabis. 360€ en liquide mais aussi un pistolet ont été saisis. Mais il a été difficile d'établir les quantités écoulées de drogue sur la période et les sommes d'argent générées par ce trafic dont l'un a reconnue le mener depuis avril 2018.

L'un a déjà participé à l'incendie volontaire d'un chalet

Présentés à la justice selon la procédure du plaider coupable, le premier écope de six mois ferme sans mandat de dépôt. Le second est lui condamné à deux mois ferme. Mais il ira bien pour quatorze mois en prison puisqu'une précédente peine est également mise à exécution. Il s'agit de l'un des auteurs de l'incendie volontaire d'un chalet à Objat, fin octobre 2019.