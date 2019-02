Pithiviers: la députée Marianne Dubois réclame plus de 4.600 euros à deux militants anti-glyphosate

En juin 2018, deux retraités avaient collé des affiches anti-glyphosate sur les volets de la permanence de l'élue, à Pithiviers. Marianne Dubois les poursuit pour dégradation et détérioration de bien d'autrui commise en réunion. A l'issue de leur procès ce jeudi, le jugement a été mis en délibéré.

François Coulmeau et Claude Lipmann, les deux prévenus

Pithiviers, France

Le 29 juin dernier, vers 22h30, Claude Lipmann et François Coulmeau, deux retraités du Pithiverais, le reconnaissent: ils ont bel et bien collé neuf affiches anti-glyphosate sur les volets de la permanence de Marianne Dubois, députée Les Républicains. Des affiches où ils interpellent également l'élue sur son absence lors du vote de l'interdiction du glyphosate à l'Assemblée Nationale. Absente ce jeudi lors de l'audience, Marianne Dubois leur réclame aujourd'hui 144 euros pour le nettoyage des volets, 3.264 euros pour leur réparation et 1.200 euros de préjudice moral.

"Marianne Dubois s'intéresse plus à ses volets qu'à notre santé" Claude Lipmann et François Coulmeau Copier

Des faucheurs volontaires d'OGM étaient là pour soutenir les deux prévenus © Radio France - France Bleu Orléans

En ce jeudi après-midi, on avait plutôt l'impression d'assister à un procès contre le glyphosate qu'à une audience pour dégradation de volets d'une permanence d'élu. Une trentaine de faucheurs volontaires d'OGM étaient là pour soutenir les prévenus dans une toute petite salle du Palais de justice.

L'avocate de Marianne Dubois, Maître Moutoussamy, demande "qu'on ne fasse pas de politique mais qu'on rende la justice". Elle l'assure, depuis ces affiches, la députée du Loiret ne peut plus se sentir en sécurité sur son lieu de travail. Ce jour là, elle a elle-même tenté de décoller les affiches, se demandant si la colle était dangereuse. "Bah oui, c'était de la colle au glyphosate", lui crie une militante. Regard noir entre les deux femmes.

Un "état de nécessité" pour expliquer ces affiches?

A la barre, les deux prévenus n'ont pas l'air de délinquants. La soixantaine, des lunettes, barbes poivre et sel, pour l'un d'eux un mouchoir en tissu qui dépasse de la poche du pantalon. Leur avocat, Maitre Gallon, demande la relaxe en s'appuyant sur une notion juridique, "l'état de nécessité" qui les aurait poussé tous les deux à coller ces affiches pour dénoncer les effets du glyphosate.

L'été dernier, des affiches anti-glyphosate avaient été collées sur plusieurs permanences de députés loirétains. Marianne Dubois est la seule à demander des réparations devant la justice. Le Ministère Public a requis des amendes de 500 euros envers les prévenus. Le jugement a été mis en délibéré au 21 mars prochain.