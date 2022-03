Pithiviers : une femme tuée par son compagnon avec une arme à feu

Une femme de 62 ans a été tuée par son compagnon à Pithiviers ce mercredi matin : tuée avec une arme à feu. L'homme âgé de 60 ans a téléphoné aux gendarmes avant de se retrancher chez lui dans un corps de ferme à Pithiviers-le-Vieil. Il a fini par se rendre quelques heures plus tard et été placé en garde à vue.

Tuée de plusieurs coups de feu

C'est vers 5h du matin que ce sexagénaire a appelé les gendarmes en leur disant : "Je crois que j'ai tué ma compagne". Le drame a eu lieu chez elle, dans un appartement du centre-ville de Pithiviers, près de la Poste. Le corps de cette femme de 62 ans a été retrouvé sur place peu après, "présentant plusieurs blessures par arme à feu", précise Emmanuelle Bochenek-Puren, la procureure de la République d'Orléans.

Retranché dans un corps de ferme à Pithiviers-le-Vieil

L'homme est ensuite reparti chez lui, à Pithiviers-le-Vieil, où il possède un vaste corps de ferme - le couple ne vivait pas sous le même toit. Mais il ne répond alors plus aux sollicitations des enquêteurs, qui ignorent tout de ses motivations. Une quarantaine de gendarmes sont alors déployés, avec l'appui de négociateurs venus du Cher et d'Indre-et-Loire, et des hommes du peloton de protection de la gendarmerie de Dampierre-en-Burly, et du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Un drone est même utilisé pour effectuer des repérages autour de la propriété.

Interpellé sans violence

Finalement, vers 12h30, l'homme finit par renouer contact avec les négociateurs et il se rend sans résistance. Plusieurs armes sont saisies à son domicile. On ne connaît pas les raisons de son geste, mais l'homme était déjà connu pour des faits de violence. L'enquête, confiée à la brigade de recherches de Pithiviers, se poursuit "sous la qualification de meurtre par conjoint", indique le Parquet : il faudra déterminer, notamment, s'il y a eu ou non préméditation.

Le drame de Pithiviers serait le 20ème féminicide recensé depuis le début de l'année 2022 en France (photo illustration) © Maxppp - Jan Schmidt-Whitley

Selon le décompte du collectif féministe contre les violences sexistes et sexuelles #NousToutes, ce drame de Pithiviers est le 20e féminicide recensé en France depuis le début de l'année. Le collectif avait dénombré 113 féminicides en 2021.