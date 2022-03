Pizzas Buitoni contaminées : en Alsace, le papa d'un petit garçon de 5 ans tombé malade témoigne

Il y a bien un lien entre des pizzas "Fraîch'up" de la marque Buitoni, du groupe Nestlé, et certains cas récents de contaminations à la bactérie Escherichia coli chez des enfants français, ont annoncé ce mercredi les autorités sanitaires. Elles rappellent la nécessité de détruire les pizzas concernées, alors qu'un rappel massif est déjà engagé depuis deux semaines. Un numéro vert, le 0800 22 32 42, est mis en place.

Au moins un enfant tombé malade en Alsace

En Alsace, David papa d'un petit garçon de 5 ans raconte son expérience. "Mon fils a commencé à avoir mal au ventre, des diarrhées. Au début on a pensé que c'était une gastro. Malheureusement on a vite constaté qu'il y avait une fatigue extrême, on est retourné chez le pédiatre qui a prescrit une prise de sang. Le laboratoire nous a appelé en urgence pour nous dire que les résultats n'étaient pas bons et qu'il fallait aller à l'hôpital. Notre fils est hospitalisé cinq jours, dans notre malheur on a eu de la chance il a eu une atteinte néphrologique mineure mais c'était déjà une expérience très stressante." explique le papa. Pour l'instant le petit garçon ne peut pas encore retourner à l'école. Le plus jeune enfant du couple a également été touché mais moins sévèrement.

En attente des résultats

"L'histoire de la pizza Buitoni je la découvre en lisant un article sur internet à l'hôpital. On parle de la même bactérie et comme on a mangé des pizzas on a vite fait le lien", explique David "aujourd'hui, on attend les résultats de l'enquête pour voir si le génome de la bactérie qui a touché notre fils est le même que celui des pizzas Buitoni."