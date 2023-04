Pizzas Buitoni : "Nestlé doit être condamné" témoigne la maman d'un petit garçon contaminé

Le groupe Nestlé a passé un accord d'indemnisation amiable avec 63 victimes après le scandale des pizzas contaminées par la bactérie E.coli. Deux enfants sont morts et des dizaines d'autres sont tombés grièvement malades après avoir mangé des pizzas de la gamme Fraich'up de Buitoni produites à Caudry. Nestlé France a trouvé un accord avec 63 victimes le 31 mars clôturant le volet civil de l'affaire.

La maman d'un petit garçon contaminé dans le Pas-de-Calais témoigne sur France Bleu Nord. Elle n'a pas passé d'accord d'indemnisation avec Nestlé : "C'est injuste de faire cela, donner de l'argent aux familles pour payer ce qui s'est passé ce n'est pas correct. Pour moi Nestlé doit être condamné pour ce qui s'est passé."

Même si elle sait que le temps de la justice peut être très long, elle préfère attendre un procès. Pour cette maman, Nestlé aurait déjà pu s'excuser d'avantage auprès des familles de victimes et cette indemnisation ne va pas effacer ce qui s'est passé : "En tant que famille d'enfant, on aurait aimé avoir des excuses de la part de Nestlé. On a failli perdre notre fils il y a un an et demi. On se dit que plus tard il aura peut être des séquelles, alors non c'est trop facile de verser de l'argent."