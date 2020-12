Plabennec : un collégien de 11 ans porté disparu pendant trois heures

Grosse frayeur pour un collégien de 11 ans et ses parents ce jeudi soir à Plabennec, dans le nord-Finistère. Après être descendu du car scolaire, il a disparu des radars.

Attendu autour de 17h, ses parents ont signalé sa disparition à 18h30. Une équipe cynophile de la gendarmerie s'est mise en route pour le chercher. Au total, cinq patrouilles de gendarmerie, de Landerneau, Lannilis et Plabennec, ont aidé aux recherches dans les champs et bois alentours. L'enfant a été retrouvé vers 21h, trempé à cause de la pluie battante, mais sain et sauf.