Place de la République à Dijon : la situation s'améliore d'après la police nationale

Comment se déroulent les soirées sur la place de la République depuis que le préfet a pris un arrêté début décembre pour que les bars ferment plus tôt ?

A mon arrivée en novembre, Monsieur le préfet Robine m'avait demandé de lui préparer un plan d'action et de reconquête de la place de la République. Et donc, parmi les mesures proposées, Monsieur le Préfet a pris cette décision qui, me semble t-il, permet déjà d'obtenir des résultats. Même si je reste très prudent.

Je ne peux pas vous donner de chiffres précis parce que c'est encore trop tôt pour tirer des conclusions hâtives. Ça NE fait que deux mois, et même si, moi, je crois aux mesures qui ont été prises, il ne faut pas ignorer qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer la baisse de la délinquance. Mais on voit quand même qu'on a une nette diminution des difficultés à la sortie des établissements sur la place de la République depuis le mois de décembre.