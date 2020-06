Plaies à la tête, au torse et au dos : à Brive, avec un couteau de cuisine, un homme s'est attaqué à son frère

Pourquoi la situation s'est-elle envenimée ? Que s'est-il précisément passé ? Pourquoi s'être muni d'un couteau de cuisine ? Voilà au moins trois questions auxquelles devra répondre un homme de 45 ans, il sera jugé ce mercredi en comparution immédiate par le tribunal de Brive pour violences avec arme, alors que le parquet a un temps réfléchi à retenir le chef de tentative d'homicide.

Il va chercher un couteau de cuisine et frappe

Les faits se sont produits dans l'intimité d'une habitation briviste sur fond d'alcoolisation massive entre dimanche soir et lundi matin. Au domicile du mis en cause se trouvait aussi le frère de ce dernier venu de Gironde avec un ami chez qui il habite, mais aussi une amie du prévenu. Les choses ont tourné au vinaigre quand l'homme de 45 ans a menacé de mort son frère de 33 ans. Après des échanges de coups de poing, il est allé se munir d'un couteau de cuisine, retrouvé sur place par la police briviste. Il porte alors plusieurs coups, sans que ni l'un ni l'autre ne disent précisément combien.

Dix jours d'ITT

Admise à l'hôpital, la victime souffre en tout cas de multiples contusions et porte des traces de coups à la tête, au torse et au dos. Des plaies ouvertes ont aussi été constatées à l'arcade et au cuir chevelu. Dix jours d'ITT ont été prescrits à son encontre, et deux jours pour les deux autres personnes présentes qui ont également été violentées.