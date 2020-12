Plainte classée sans suite pour le motard blessé après un choc contre la portière d'une voiture de police

Sa jambe s'était fracturée après un choc contre la portière ouverte d'une voiture de police en avril 2020 : la plainte d'un motard contre les agents est classée sans suite par le parquet de Nanterre ce 4 décembre. Son avocat compte relancer les procédures et obtenir la saisie d'un juge.

L'accident avait enflammé les réseaux sociaux et provoqué plusieurs nuits de violences urbaines à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine) puis dans plusieurs communes de région parisienne. La victime avait d'ailleurs appelé au calme dans une vidéo.

En avril dernier, cet homme de 30 ans s'est brisé la jambe après s'être encastré dans la portière ouverte d'une voiture de police. Une voiture banalisée, arrêtée à un feu rouge. Des témoins avaient filmé et diffusé les images sur les réseaux sociaux tout en évoquant une bavure policière. Le parquet de Nanterre a décidé de classer sans suite la plainte de la victime pour "violence par personne dépositaire de l'autorité publique".

Une infraction "insuffisamment caractérisée" pour le parquet

D'après l'enquête confiée à l'IGPN, la police des polices, impossible de déterminer si les agents ont volontairement été violent à l'égard de la victime. Le parquet de Nanterre met aussi en cause le comportement du motard. Ce soir là, un samedi de confinement, il roule à moto-cross dans les rues de Villeneuve-la-Garenne, sans casque et sous l'emprise de drogue. Pour ces faits, il sera jugé ce mardi 8 décembre pour "mise en danger de la vie d'autrui" et "conduite sous l'emprise de stupéfiants en récidive".

Son avocat, Me Stéphane Gas, met en doute l'indépendance du procureur vis à vis de la police. Il compte relancer la plainte et obtenir la saisie d'un juge d'instruction indépendant.