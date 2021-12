Plainte contre Jean-Vincent Placé : une soirée à Rome avec l'ex-maire de Laval au coeur de l'enquête

Une ancienne collaboratrice de Jean-Vincent Placé a porté plainte contre l'ex-élu écologiste, l'accusant d'harcèlement sexuel entre 2012 et 2016 selon l'AFP et Mediapart. Une soirée à Rome à l'été 2016 avec François Zocchetto, maire de Laval à l'époque, est notamment au coeur de l'enquête.

Audrey*, une ex-collaboratrice de Jean-Vincent Placé, a déposé plainte contre l'ex-secrétaire d'Etat écologiste la semaine dernière, l'accusant de "harcèlement sexuel" entre 2012 et 2016 et une enquête a été ouverte, ont appris l'AFP et Mediapart ce jeudi auprès du parquet de Paris, qui a confirmé avoir reçu la plainte et ouvert une enquête, confiant les investigations à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP). Contacté, Jean-Vincent Placé a dit "prendre acte" de la plainte.

En novembre 2019, sur France Bleu Mayenne, la jeune femme affirmait avoir été victime de violence sexiste et sexuelle le 14 juillet 2016 lors d'un voyage à Rome, entre remarques désobligeantes sur son physique et gestes déplacés. Ce soir-là, à l'ambassade de France en Italie, Jean-Vincent Placé l'aurait forcée à danser avec le maire et sénateur centriste de Laval. François Zocchetto "se lève, s'agrippe à moi, me met une main très bas dans mon dos en me pressant contre lui pendant toute la chanson" témoignait Audrey qui n'a jamais porté plainte contre l'ancien élu mayennais.

Cette affaire a poussé François Zocchetto à renoncer aux élections municipales de 2020,reconnaissant alors dans un communiqué "n’avoir pas osé résister à l’injonction du ministre que j’accompagnais. J’ai eu tort sur ce point et ne vois pas d'excuses dans le fait qu’elle non plus n’a pas osé dire non à son ministre, malgré leur évidente proximité. Je la prie de m’excuser pour ce que j’analyse, après coup, comme un manque de retenue de ma part. Je démens en revanche tout comportement répréhensible à son égard, tout en comprenant qu’elle ait pu mal interpréter cette situation qui nous a été imposée à tous les deux". Après le retour de la gauche à Laval, à l'issue du second tour des élections municipales, François Zocchetto a définitivement quitté la vie politique.