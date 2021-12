Plainte contre X déposée après la mort de trois migrants au Pays Basque

Une "plainte contre personne non dénommée" a été déposée ce lundi 6 décembre auprès du procureur de la République de Bayonne suite au drame qui a causé la mort de trois migrants le 12 octobre, heurtés par un train à Ciboure, et grièvement blessé un quatrième. Elle vise des faits qui peuvent revêtir la qualification pénale d'"homicides involontaires et blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui et administration de substances nuisibles", explique Maître Gabriel Lassort qui a déposé la plainte. Il s'agit notamment de lever les doutes sur le rôle qu'aurait pu joué une cinquième personne.

Des "zones d'ombre"

L'avocat bordelais représente les intérêts du migrant rescapé et des familles de deux des trois exilés décédés, âgés de 21, 23 et 30 ans, tous originaires d'Algérie. Trois associations nationales d'aide aux exilés - la CIMADE, le Groupement d'information et de soutien des Immigré.es (GISTI) et l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) - se joignent à la plainte.

"Il y a certaines zones d'ombre qui méritent d'être éclaircies, explique le conseil des victimes. Il y a en effet des éléments qui peuvent laisser songeur... notamment la présence d'une cinquième personne lors de ce drame". Il s'agit d'un Algérien de 28 ans, dont les papiers d'identité avaient été retrouvés sur les lieux du drame.

Le cinquième homme laissé libre

Aujourd'hui, le rescapé l'accuse d'être le passeur, rémunéré par le groupe, indique le journal Sud Ouest. Le témoin laisse entendre qu'il était impossible que lui et ses trois compagnons se soient endormis naturellement et en même temps sur les voies ferrées. De son côté, le mis en cause, interpellé deux jours plus tard à Bayonne, a expliqué aux enquêteurs s'être réveillé avant les autres. Il se serait écarté pour faire des exercices physiques pour se réchauffer. Il aurait ensuite été pris de panique quand le train a heurté ses compagnons. C'est ainsi que cet homme, condamné quelques mois plus tôt pour un vol avec effraction, explique sa fuite.

Il a été laissé libre à l'issue de son audition. A l'époque, le migrant survivant ne le mettait pas en cause, explique le parquet. Ce dernier, joint par France Bleu Pays Basque, indique l'affaire est toujours en enquête à la police judiciaire de Bayonne.

"On est pas dans une volonté d'accuser qui que ce soit, assure Maître Lassort, mais on veut avoir des réponses aux questions (....) Le but de cette plainte c'est que l'institution judiciaire prenne conscience que les victimes vont se battre." L'avocat et ses clients souhaitent donc mettre la "pression" sur le ministère public pour être certains que toutes les pistes soient explorées.

