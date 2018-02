Visé par une plainte pour abus de faiblesse, le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin a réagi ce jeudi dans la Voix du Nord en dénonçant une "nouvelle calomnie".

Alors qu'il est visé par une enquête pour abus de faiblesse à la suite de la plainte d'une femme, le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin a dénoncé jeudi dans la Voix du Nord une "nouvelle calomnie".

« J'ai pris connaissance de cette nouvelle calomnie contre moi sur le site du Point comme tout un chacun. Je ne sais pas qui et de quoi on m'accuse! Je n'ai rien à me reprocher », déclare l'ancien maire de Tourcoing.

Selon une information du Point, la plainte a été déposée par une habitante de Tourcoing qui occupait un logement insalubre eta demandé à être relogée. Gérald Darmanin lui aurait fait des avances à caractère sexuel en échange d'un nouveau logement.

« Le Point indique qu’il s’agirait d’une habitante cherchant un logement, mais des centaines de personnes font des demandes de logement chaque année dans les permanences du maire et actuellement, à Tourcoing, 5 000 personnes sont en attente d’un logement social. Notez que, par ailleurs, je n’ai jamais été membre d’une commission d’attribution ! Aujourd’hui, je suis tranquille, concentré sur mon travail de ministre et je fais confiance à la justice. », répond le ministre à la Voix du Nord.