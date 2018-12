Plainte pour dénonciation calomnieuse dans l'affaire Daval: l'avocat de Jonathann contre-attaque

Me Randall Schwerdorffer, l'un des avocats de Jonathann Daval

Après la plainte déposée par Grégory Gay contre son beau-frère Jonathann Daval pour dénonciation calomnieuse, l'un des avocats du meurtrier présumé, Maître Randall Schwerdorffer, réagit. Jonathann Daval a reconnu début décembre avoir tué son épouse, mais pendant plusieurs mois il avait accusé son beau frère Grégory Gay d'avoir étranglé Alexia, et la famille d'avoir conclu un pacte du silence pour dissimuler les faits. La plainte du beau-frère ce lundi vise nommément le mari d'Alexia mais aussi les personnes qui ont participé à la médiatisation de cette version.

Pour Maître Schwerdorffer, c'est un comportement paradoxal. " On ne peut pas d'un côté critiquer la médiatisation d'une affaire et de l'autre côté se prêter totalement à cette médiatisation" dit-il. "Grégory Gay a participé à des émissions de télévision et a collaboré à de nombreux articles de presse. J'ai encore en mémoire le souvenir de certaines pièces du dossier d'instruction, à charge contre Jonathann, qui sortaient régulièrement dans la presse", ajoute l'avocat.

Ca ne peut créer que des tensions parasitaires et inutiles" - Me Schwerdorffer, avocat de Jonathann Daval

Randall Schwerdorffer craint aussi que ce nouvel épisode ne soit contre-productif dans la manifestation de la vérité, alors que son client doit à nouveau être entendu en janvier par le juge d'instruction. "Il était très serein la dernière fois que nous l'avons vu après ses aveux , il était sorti du mensonge", confie le défenseur de Jonathann. "Aujourd'hui je ne sais pas dans quel état il sera après avoir pris connaissance des assauts de Grégory Gay". Maître Schwerdorffer affirme ne pas comprendre la logique de cette plainte "annoncée de façon tonitruante. Ca ne peut créer que des tensions parasitaires et inutiles".